Maxi rissa tra minorenni ripresa con i cellulari

Si sfidano in una rissa dietro il cimitero della Badia: due bande di minorenni coinvolte mentre altri riprendono le scene con il cellulare. L’episodio, e pare che non sia unico, è accaduto giorni fa nella zona che si trova tra la Badia e il Parco della Rimembranza, nella strada abbastanza isolata che corre a ridosso del cimitero: due gruppi di ragazzi si sono scagliati l’uno contro l’altro con violenza. Per fortuna nessun ferito grave, ma sono comunque intervenuti gli agenti di Polizia municipale per impedire che la lite degenerasse. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di qualche testimone che aveva assistito alla scena. All’arrivo della Municipale fuggi fuggi generale e le bande si sono disperse: quella camaiorese, in total black, si è dileguata sparpagliandosi in parte verso il centro storico e l’altra, proveniente da Pietrasanta, è fuggita in sella ai motorini. Rissa scatenata per futili motivi, ma sono tanti i fattori che preoccupano: innanzitutto il numero dei partecipanti, (una cinquantina di minorenni), poi il fatto che abbiano agito con violenza, senza remore e in pieno giorno, mentre la scena veniva immortalata da foto e da video con gli smart phone di amici che assistevano immobili e divertiti alla rissa. Il particolare del vestito nero indossato dai ragazzini di una delle due bande è significativo dato che dimostra la scelta di una sorta di ‘divisa’.

Una brutta vicenda, indice di un metodo violento di agire e relazionarsi, di assenza di qualsiasi senso di civiltà e rispetto e di emulazione di gesti gravi e molto pericolosi.

Isabella Piaceri