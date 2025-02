Madrina di bellezza: "Miss Italia sono io". E lo scrive sulla battigia

Era venuta bambina al Carnevale di Viareggio mascherata da principessina, è tornata da regina indossando la corona di Miss Italia. Per Ofelia Passaponti è stata una giornata intensa e indimenticabile. Perché ha vissuto emozioni incredibili, ha assaporato il calore della gente e delle maschere e si è gustata tutto il clima della festa, complice anche una giornata incredibile baciata dal sole. Per lei, senese doc, c’è stato anche l’incontro con il mare dove si affacciano le Apuane. "Viareggio è famosissima anche se il mio mare è stato quello di Follonica e di Cecina che sono più vicine a Siena, ma qui è davvero un’altra cosa".

E’ arrivata presto in città Ofelia e si è concessa anche una passeggiata sulla battigia in cui ha fatto come i maturandi che scrivono sulla sabbia. Non il voto bensì la frase “Miss Italia sono io”. Poi la full immersion carnevalesca, l’incontro con Burlamacco e Ondina, e soprattutto lo stupore per l’entusiasmo della festa. "Avevo un’idea dei carri quando ero piccola e nel rivederli da adulta apprezzi la grandezza e ti piace ancora di più il lavoro che c’è dietro. Sono stupita anche dalla novità di temi che vengono scelti e dall’abilità di questi maestri. Si pensa al Carnevale come festa dei bambini ma quello di Viareggio è una festa di una città e ha un valore internazionale". Miss Italia è rimasta anche affascinata dalla festa popolare. "Qui vi divertite proprio tutti e lo fate in modo sincero e coinvolgente. E’ una febbre che contagia tutti e che ha contagiato anche me".

Ofelia Passaponti dopo aver gustato un’eccellenza culinaria della città, i budini di Galliano, ha sfilato lungo il percorso nell’auto ufficiale della manifestazione. Poi è stata ospite dei carristi della Seconda categoria dove ha cantato, ballato e si è divertita da matti sulle costruzioni in movimento. "E’ una festa incredibile che ho avuto il piacere di vivere e questo ricordo mi accompagnerà per tutta la vita. Il Carnevale è un evento autentico che riporta alle nostre radici e Viareggio è una capitale assoluta". Ofelia Passaponti ha ricevuto il saluto ufficiale della presidente Marialina Marcucci e di tutti i componenti del direttivo della Fondazione e ha ringraziato per l’accoglienza. "So che il legame tra il Carnevale e Miss Italia è ultra ventennale ed è davvero importante che si consolidi ancora perché si tratta di due manifestazioni popolari che sono radicate nella storia del nostro Paese. Tornerò presto anche con la mia famiglia perché Viareggio merita sempre di essere vista e vissuta". "E questo Carnevale – conclude Ofelia – rimarrà in assoluto il più bello della mia vita".