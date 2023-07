Lo choc dei testimoni

Mentre i sanitari si affannano con Emma e Leonardo, via dei Pescatori si riempie. È una delle arterie della nautica darsenotta, e chi si trova a passare dal luogo dell’incidente, un po’ per capire cosa sia successo, un po’ per forza di cose – a un certo punto la strada viene pure chiusa – si ferma lungo la carreggiata. I discorsi vanno in due direzioni: preghiere per i ragazzi, naturalmente. E poi una constatazione: "Questo incrocio è troppo pericoloso". Soprattutto per chi, come i ragazzi, gira verso il Viale Europa. "La strada secondaria ha la precedenza, ma non è una situazione intuititva. Oltre tutto, da qua passano camion e mezzi per il rifornimento: per chi viaggia sulle due ruote è pericolosissimo. Forse bisognerebbe modificare la viabilità".