Viareggio, incidente in Darsena con lo scooter: gravi due giovani

Viareggio, 4 luglio 2023 – Grave incidente davanti alla scuola di nautica in Darsena a Viareggio: una dinamica ancora non chiara, ma purtroppo sono chiare le conseguenze. Due giovani feriti gravemente dopo l’incidente con lo scooter in via dei Pescatori, coinvolta anche una moto.

I due giovani sono stati portati a Cisanello: la ragazza con l’elisoccorso regionale Pegaso 3, atterrato in Darsena, il ragazzo con un’ambulanza con medico a bordo. Tutti e due sono stati trasferiti in codice rosso con un trauma cranico.

Sul posto anche l’automedica sud e ambulanze della Croce Verde di Viareggio e della Croce Rossa di Viareggio.