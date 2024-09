Lido di Camaiore, l’incidente: c’è un video che riprende la tragedia, l’auto a tutta velocità

Lido di Camaiore, 20 settembre 2024 – C’è una telecamera di sicurezza di un’attività commerciale che ha ripreso il tragico incidente di Lido di Camaiore. Dove due studentesse tedesche di 17 e 18 anni sono morte, mentre altre cinque persone sono rimaste ferite.

Un’auto impazzita le ha investite. Alla guida del suv c’era una donna di 44 anni che non ha riportato conseguenze, Katia Pereira da Silva, 44 anni, di origini brasiliane ma residente da tempo in Versilia. La donna è attualmente agli arresti domiciliari per omicidio stradale.

L’auto ha percorso circa 250 metri senza controllo, andando appunto a travolgere, in tutto, sette persone. Quanto accaduto nella sera di mercoledì 18 settembre è ancora negli occhi di tutti a Lido di Camaiore. Una scena da attentato, che ha lasciato sotto choc la gente della zona. Con le ambulanze e i vigili del fuoco arrivati in forze sull’incidente.

Tre momenti del video che riprende l'incidente: l'auto nera è quella protagonista della tragica vicenda di Lido di Camaiore. Prova a scartare la fila, poi si schianta (Fonte 50 Canale)

Il video, gentilmente concesso da 50 Canale, riprende i primi 14 secondi dello scontro. Si vede l’auto passare a tutta velocità da via Italica. Le macchine sono in coda. Si vede un accenno di frenata. La macchina fuori controllo scarta la coda stessa, infilandosi tra le auto e tra l’altro sfiorando un primo passante.

Poi prosegue la sua marcia a tutta velocità travolgendo tutto. La vettura sparisce dall’occhio della telecamera. Sono i momenti in cui le due studentesse e le altre persone vengono investite. Che cosa è accaduto in quell’auto, dove oltre alla donna alla guida c’era un’altra persona al posto del passeggero? Guasto tecnico o un improvviso malore della guidatrice? La procura di Lucca, che ha aperto l’inchiesta, è al lavoro per capire.