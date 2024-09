Quell’uomo miracolato nell’incidente di Lido di Camaiore: l’auto lanciata gli passa accanto

Lido di Camaiore, 20 settembre 2024 – Miracolato per una questione di secondi. O di centimetri. Nel video di Cinquanta Canale in cui si vedono i primi momenti del tragico incidente di Lido di Camariore si nota un uomo (o una donna, le immagini non sono chiare) che sfiora la morte. Con il suv impazzito che non lo colpisce per una questione di pochi centimetri.

La scena dell'incidente di Lido di Camaiore. Il bilancio è di due morti e cinque feriti (Foto Umicini)

E’ questo uno degli elementi che emergono dal filmato, che è quello della telecamera di sicurezza di una attività di via Italica. La strada tristemente divenuta famosa in queste ore perché quella dove due ragazze tedesche in gita con la scuola hanno perso la vita, mentre altre cinque sono rimaste ferite.

Chi è la 44enne che era alla guida dell’auto

Tre momenti del video che riprende l'incidente: l'auto nera è quella protagonista della tragica vicenda di Lido di Camaiore. Prova a scartare la fila, poi si schianta (Fonte 50 Canale)

Tutte travolte dalla macchina di grossa cilindrata guidata da una 44enne brasiliana ma da tempo residente in Versilia che ora si trova agli arresti domiciliari per omicidio stradale. Tutto accade all’inizio del video, quando l’auto sfreccia a folle velocità e scarta la fila di macchine di un normale mercoledì sera.

Sul marciapiede c’è il passante che, vista la macchina andare contro di lui, quasi si blocca, forse impietrito dalla paura. L’auto impazzita riesce a passare in uno spazio strettissimo fra le auto in coda e il marciapiede sfiorando letteralmente il pedone. L’auto sfreccia e va oltre, provocando la tragedia, con le due vittime e i cinque feriti. Quella persona rimane lì, impietrita. Guarda l’auto passare. Per pochi centimetri si è sfiorata una tragedia nella tragedia.