Incidente Lido di Camaiore, il sindaco Pierucci: “Mai successa una cosa così”

Lido di Camaiore (Lucca), 18 settembre 2024 – “È un episodio che ha sconvolto tutta la comunità, una cosa così non era mai accaduta, un'auto a folle velocità su via Italica ha travolto ed ucciso due persone e ferite altre cinque, ha danneggiato una decina di auto in sosta e travolto tutto quello che ha trovato durante la sua corsa, anche dopo il secondo impatto". Così, all'emittente tv 50Canale, il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, accorso in via Italica a Lido di Camaiore dove un'auto guidata da una donna di 44 anni ha travolto sette pedoni causando la morte di due ragazze, due turiste tedesche di 18 e 19 anni. Diversi i feriti (sei).

10 foto Lido di Camaiore, terribile incidente. Due morti

"Noi ci siamo resi subito disponibili mettendo la nostra polizia municipale a disposizione della polizia del commissariato di Viareggio titolare delle indagini", ha aggiunto.