L’estate si allunga. Bagnini in postazione a partire dal 17 maggio e fino al 21 settembre

Si allunga la stagione balneare, in Versilia come nel resto d’Italia. Ma non a partire dal primo maggio, com’era stato ventilato nelle ultime settimane. Comincerà ufficialmente il terzo sabato di maggio, che quest’anno cade il 17 del mese, per terminare la terza domenica di settembre, e dunque il 21. E in quest’arco temporale, che abbraccia la tarda primavera e il fiorire dell’autunno, gli stabilimenti balneari "dovranno obbligatoriamente attivare il servizio di salvataggio attraverso postazioni dedicate agli assistenti bagnanti". Ogni giorno.

Questa la novità annunciata ieri, durante un question time alla Camera, dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Durante l’incontro, il ministro Salvini, ha aggiunto che "Resta comunque la possibilità di apertura di tutte le strutture balneari al di fuori del periodo, quindi già a partire dalla prossima Pasqua, per attività di ristorazione e per fini elioterapici", anche senza sorveglianza. "Ma – ha specificato – segnalandone sempre l’assenza".

Il provvedimento, recepito ieri con un’ordinanza dal Comando generale della Capitanerie di porto e già inviato agli uffici circondariali marittimi che dovranno adottarlo nelle rispettive ordinanze balneari, nasce dall’esigenza "di garantire misure di sicurezza e di tutela della vita umana in mare omegenee su tutto il territorio nazionale".

Durante il question time il ministro Salvini è intervenuto su un altro tema “caldo“ per i balneari, ovvero lo schema di decreto per la determinazione degli indennizzi per chi dovesse perdere la concessione all’asta. "Lo schema di regolamento – ha detto – è attualmente al vaglio del ministero dell’Economia per poi essere trasmesso al Consiglio di Stato e contestualmente alla Commissione Europea".