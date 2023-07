Funerali di Leonardo Brown, fissato l'ultimo saluto nella chiesa di Santa Rita

Viareggio, 20 luglio 2023 - I funerali di Leonardo Brown, il giovane deceduto nell'incidente stradale in via dei Pescatori a Viareggio, sono stati fissati alle ore 17 di venerdì 21 luglio nella chiesa di Santa Rita, ex Campo d'Aviazione. La camera ardente aperta da oggi, giovedì 20, alle ore 15 nell'impresa funebre Ferrante.

Viareggio dice così addio al ragazzo di 21 anni morto in un tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 4 luglio in Darsena, in via dei Pescatori, all'angolo con via Angelo Giorgetti. Leonardo Brown era in in sella a una bicicletta elettrica insieme alla fidanzata Emma Genovali, 20 anni, che sta lottando per la vita all'ospedale Cisanello di Pisa. La coppia stava andando al mare, quando si è verificato lo scontro fatale con una moto condotta da un ragazzo. Leonardo Brown aveva appena 21 anni. Tutti lo ricordano come un ragazzo buono, educato e solare. Faceva il portiere di calcio e aveva messo a disposizione ai ragazzini del Lido di Camaiore la sua esperienza per insegnare loro come ci muove tra i pali. Leonardo faceva il cameriere all'osteria "La Vineria", a Pietrasanta. Si era buttato anche in politica ed era stato nel 2020 il candidato più giovane.