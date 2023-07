L’università, la fisioterapia: i sogni spezzati di Leonardo, morto nell'incidente di Viareggio

Viareggio, 12 luglio 2023 – La fine degli studi superiori con l’esame di maturità, il pensiero al futuro perché non può essere altrimenti a quell’età. E così quello che fino a poco più di una settimana fa poteva sembrare solo un video come tanti oggi assume tutto un altro significato.

Un video breve, poco più di una decina di secondi, in cui parla Leonardo Brown. Lui, che a 22 anni ha perso la vita dopo un dannato incidente nella darsena di Viareggio, mentre era su bici con pedalata assistita che si è scontrata con una moto. Otto giorni di agonia, poi la fine, mentre sempre all’ospedale Cisanello di Pisa la sua fidanzata Emma Genovali è in gravi condizioni.

Nel video Leonardo parla del suo futuro dopo la maturità. “Quando penso al mio futuro - dice – penso a una carriera nella fisioterapia, ed è per questo che ho intenzione di continuare gli studi e andare all’università”. Sogni infranti in un triste giorno d’estate. Tutta Viareggio, e non solo, faceva il tifo per lui. Per un ragazzo brillante che aveva il diritto di immaginare il futuro. Resterà nei cuori di tante persone, Leonardo, vittima di un destino crudele e ingiusto.