Lenny Kravitz mania: la star americana sarà a BussolaDomani. Estate di grandi eventi

Versilia, 22 marzo 2024 – Sarà un’estate di buona musica, con un cartellone ricchissimo in tutta la Versilia. Ma se a Torre del Lago, alla Versiliana e a Villa Bertelli vedremo show belli e bellissimi dei nomi storici e nuovi della canzone italiana, BussolaDomani comincia davvero a tornare ai fasti di Sergio Bernardini e sarà veramente la capitale versiliese della musica internazionale.

A giugno si terrà la nuova edizione della "Prima estate" organizzata da D’Alessandro & Galli, e in scaletta accanto ai nomi indie e più amati dai giovanissimi spiccano i Kasabian con la loro carrellata di successi di massa. Ma il top sarà la terza data in Italia del grandissimo Lenny Kravitz, aggiunta dopo i concerti da tempo sold-out al Lucca Summer Festival e a Umbria Jazz. L’appuntamento è il 13 agosto, le prevendite iniziano oggi, e ci sarà l’invasione.

In attesa di Kravitz Bussoladomani ospiterà "La Prima Estate". Nel cartellone da completare (prezzi più diritto di prevendita) ci sono già: 14 giugno Jane’s Addiction, Dinosaur Jr., Sleaford Mods e Motta (52 euro); 16 giugno Phoenix (52 euro); 21 giugno Peggy Gou (che in passato ha inciso proprio con Kravitz, 52 euro); 22 giugno Paolo Nutini, Michael Kiwanuka, Black Country e New Road (65 euro); 23 giugno grande chiusura del festival con Fontaines D.C., Kasabian, Shame e Wu-Lu (52 euro). Ricordiamo in particolare i Kasabian da Leicester, attivi da 27 anni, col leader cantante e polistrumentista Sergio Pizzorno e tante hits come Lsf, GoodBye Kiss, Stevie.

Ma il pienone, quello vero, è atteso a Lido di Camaiore il 13 agosto con Lenny Kravitz (sarà il 12 luglio a Lucca e la sera dopo a Umbria Jazz). A 60 anni suonati s’è permesso di rilasciare il video di "TK421" in cui appare nudo con un incredibile fisico tartarugato e una longevità canora e scenica che ne fa una specie di Tina Turner coi pantaloni. Americano, di padre ebreo e mamma delle Bahamas, rappresenta anche musicalmente il melting pot statunitense anche dal punto di vista musicale: perché tra le sue muse ispiratrici ci sono star come Ella Fitzgerald e Prince. In vendita solo biglietti in piedi, 69 euro primo settore e 60 euro secondo settore. A Lucca e Perugia la D&G ha esaurito 11 mila posti per data, a Lido la capienza del pratone (senza modifiche) è 20 mila posti, teoricamente aumentabili con interventi di sicurezza.

Alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, al di là degli appuntamenti teatrali, ecco il 31 luglio lo show del cantatutore Jack Savoretti. L’11 agosto Ermal Meta. Il 21 agosto un monumento della canzone d’autore, Francesco De Gregori con la sua band. Il 23 agosto un’altra icona della canzone italiana, Fiorella Mannoia. Nel ricco panorama versiliese si piazza anche il primo concerto dell’"Estate Leggerissima" al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, col concerto dei tre tenori del "Volo",

Ricco cartellone anche a Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Il 2 agosto tappa del "Tutti Nel Vortice Outdoor" di Annalisa. La sera dopo, 3 agosto, Emma reduce anche lei da Sanremo. Il 7 agosto arriva il ciclone eterno dei Pooh, 100 milioni di dischi venduti in carriera, in tounré con "Amici X Sempre Estate 2024". L’8 si esibisce Fabrizio Moro, poi il 13 agosto un altro nome leggendario: Antonello Venditti che celebra il quarantennale dell’Lp "Cuore" col tour "Notte prima degli esami". Alla vigilia di Ferragosto grande serata con Mahmood che arriverà a conclusione dell’European Tour. Si va così al 17 agosto quando entra in scena Achille Lauro e il suo "A Rave Before L’Iliade", e il 20 agosto si esibisce Cristiano De André con la sua band e il repertorio del grande Fabrizio. Ultima serata, per ora, nel programma di Villa Bertelli, il 22 agosto arriva Gigi D’Alessio che non ha bisogno di presentazioni.

b.n