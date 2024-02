Un programma stellare per sedici serate “live“ indimenticabili

Il cartellone stellare del Summer 2024 partirà con le uniche due date italiane di Ed Sheeran (foto, 8/9 giugno) sugli spalti delle Mura. Gli altri, nella tradizionale location di piazza Napoleone, saranno aperti da Swedish House Mafia (30 giugno, unica data italiana); seguiranno Tedua (3 luglio), Geolier (5 luglio), The Smashing Pumpkins, special guest Tom Morello (6 luglio, unica data italiana), Rod Stewart (7 luglio, unica data italiana), Calcutta (11 luglio), Lenny Kravitz (12 luglio), Diana Krall (15 luglio), Salmo & Noyz (17 luglio), Mika (19 luglio, unica data italiana), Sam Smith (20 luglio, unica data italiana), Duran Duran (21/23 luglio, uniche date italiane), Toto plus Marcus Miller (24 luglio). Sono ben sedici, al momento, le serate di questa edizione, ma non è escluso che possa essere aggiunto un altro nome al cast nei prossimi giorni, così come eventuali altri “special guest“. Il Summer 2024 si annuncia come uno tra i più ricchi di sempre.

p. cer.