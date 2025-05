Lucchese: Benedetto Mancini torna al comando, play-out decisivi contro Sestri Levante

Dopo l’uscita di scena di Nicola D’Andrea da amministratore unico della Lucchese, la "palla" torna nelle mani di Benedetto Mancini, che pur non figurando ufficialmente alla Camera di Commercio, è di fatto il proprietario del club rossonero. Visto che da parecchio tempo Mancini si è reso per così dire, irreperibile, non sappiamo quale sarà la sua prossima mossa. Non è da escludere che di qui al 13 maggio possa verificarsi un quarto passaggio di proprietà.

Intanto la squadra ha ripreso la preparazione in vista della gara di andata dei play-out in programma sabato 10 maggio alle 20 allo stadio "Sivori" di Sestri Levante.

A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio dopo la gara di ritorno, per determinare la società vincitrice si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincitrice la società in migliore posizione di classifica al termine della "regular season". Le società che risultano perdenti retrocederanno al Campionato di Serie D.

I rossoneri si alleneranno anche oggi e domani, poi usufruiranno di due giorni di riposo e riprenderanno in pieno gli allenamenti lunedì prossimo. L’allenatore Gorgone dovrebbe avere tutto l‘organico a sua disposizione, dopo i recuperi di Saporiti e Tumbarello, anche se non sono ancora al cento per cento.

Sono decisamente migliorate le condizioni di Ballarini, con il giovane interno che dovrebbe essere disponibile per la gara 1 contro i "corsari".

Al momento è l‘unico rossonero in dubbio. Il Sestri Levante di Alberto Ruvo, terzo allenatore di stagione, riesce a sfruttare al meglio il terreno in sintetico in uno stadio piccolo (la capienza complessiva è di 1.614 divisa in tre settori: 517 in gradinata nord per gli ospiti, 710 in tribuna est e poco meno di 400 in quella ovest), che sarà sicuramente pieno contro la Lucchese, che invece non potrà avere nessun tifoso al seguito.

Con la conclusione del campionato, è stata stilata la classifica finale del "Gazzettino d’argento" Diego Checchi, il trofeo di rendimento dei giocatori sulla base dei voti attribuiti dai quotidiani locali. Il trofeo se lo è aggiudicato Edoardo Saporiti, davanti a Magnaghi e a Selvini, che di fatto sono stati anche i migliori realizzatori della Lucchese: Magnaghi con 12 centri, Saporiti con 9 e Selvini con 7.

La premiazione avverrà, come lo scorso anno, nel giardino del Caffe Santa Zita di Michele Tambellini in piazza San Frediano, una volta che aranno terminati i play-out.

Emiliano Pellegrini