Summer, ecco Gazzelle. L’amore malinconico del cantautore romano. Cartellone al completo

Dal palco dell’Ariston a quello del Lucca Summer Festival, Gazzelle è pronto a far cantare tutta piazza Napoleone il prossimo 26 luglio. Flavio Bruno Pardini, conosciuto come Gazzelle, è uno dei cantatuori italiani più apprezzati della nuova generazione, con alle spalle sold out a ripetizione e concerti in grandi palcoscenici, specialmente nella sua Roma, come quello dello stadio Olimpico. Il suo ultimo successo, “Tutto Qui“, presentato durante il festival di Sanremo, conta già oltre 18 milioni di streaming e certificato disco d’oro, candidandosi a diventare uno dei grandi successi dell’estate italiana. I fans sono già pronti a farsi trasportare dalle sue canzoni senza tempo, dai primi successi al suo ultimo album “DENTRO. I suoi concerti sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone.

Gazzelle è una delle voci più amate e sincere della sua generazione. Poetico, romantico e spiazzante. Le sue canzoni contano oltre un miliardo di stream, 25 dischi d’oro e 23 dischi di platino. Il suo mondo comunicativo è schivo e malinconico, ma da sempre multiforme e imprevedibile. Gazzelle si è preso, in questi anni, con i suoi quattro album Superbattito (2017), Punk (2018), Ok (2020) e Dentro (2023), l’amore degli ascoltatori e l’affetto trasversale dei suoi fan. Il cantautore romano va ad arricchire ulteriormente un cartellone davvero ricco per l’edizione 2024 del Summer Festival. Si parte l’8 e il 9 giugno con Ed Sheeran sugli spalti delle Mura, poi gli Swedish House Mafia (30 giugno).

Si entrerà nel vivo nel mese di luglio con Tedua (3 luglio), Geolier (5), The Smashing Pumpkins, special guest Tom Morello (6), Rod Stewart (7), Calcutta (11), Lenny Kravitz (12), Diana Krall (15), Salmo & Noyz (17), Mika (19 ), Sam Smith (20), Duran Duran (21 e 23), Toto plus Marcus Miller (24). Già tanti i concerti sold out, mentre ancora pochissimi i biglietti disponibili per altri. Tutto esaurito già raggiunto dai Duran Duran per la data del 21 luglio, Calcutta, Lenny Kravitz, gli Smashing Pumpkins, Rod Stewart ed entrambe le date di Ed Sheeran. L’edizione del Summer punta a diventare storica, con oltre 150mila biglietti già venduti.

Il cartellone a questo punto potrebbe essere completo, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto.