Le strade del vino e dell’olio

Sono molti i viaggiatori che si fanno guidare dal palato per la scelta di una meta, tanto che negli ultimi anni il turismo legato al cibo e al vino ha assunto un’importanza come mai prima nella storia. A questo proposito e per valorizzare eccellenze locali, sono state istituite delle strade ad hoc per non perdersi neanche un prodotto del territorio. Vino e olio sono i protagonisti assoluti della Strada del Vino e dell’Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia, un percorso che attraversa un territorio ricco di bellezza, natura e luce. Si snoda tra le dolci colline lucchesi e il litorale tirrenico della Versilia e coniuga borghi medievali e paesaggi fatti di vigneti e uliveti secolari che raccontano l’anima autentica di questa terra.

Il nostro viaggio tra i sapori tipici inizia da Montecarlo, il borgo del vino in cui fermarsi a gustare un ottimo calice di bianco di Montecarlo DOC. Questo piccolo gioiello medievale famoso per i suoi pregiati vini è una piacevole scoperta anche a livello turistico: passeggiando tra le sue stradine lastricate si arriva alla possente Rocca del Cerruglio, da cui si gode di una vista panoramica su tutta la Valdinievole. Montecarlo è anche custode di uno dei teatri più piccoli d’Italia, il Teatro dei Rassicurati, un’autentica bomboniera settecentesca ancora in attività.

Proseguiamo verso Lucca, città dal fascino senza tempo, racchiusa dalle sue imponenti mura rinascimentali. Passeggiando lungo il centro storico si incontrano monumenti di rara bellezza, come la Cattedrale di San Martino, la Chiesa di San Michele in Foro e la Torre Guinigi, con il suo iconico giardino sulla sommità. Uscendo dal centro città meritano una visita le splendide ville lucchesi, tra cui Villa Reale di Marlia e Villa Torrigiani, dimore storiche circondate da giardini all’italiana e uliveti.

Dalla quiete delle colline si scende verso la Versilia, dove il paesaggio muta lasciando spazio alle pinete e alle ampie spiagge. Camaiore, con la sua abbazia benedettina e il suggestivo centro storico, è una tappa imprescindibile prima di raggiungere Pietrasanta, la "piccola Atene" della Toscana. Qui l’arte contemporanea si fonde con la tradizione artigianale della lavorazione del marmo, in un susseguirsi di gallerie, atelier e installazioni a cielo aperto. Concludiamo il giro a Massaciuccoli, con i vigneti e gli olivi affacciati sul lago.