Le case dei "Grandi" aprono le porte Visita nelle stanze di Mario Tobino

La Fondazione Tobino ha aderito alle "Giornate internazionali delle case dei personaggi illustri 2025" dando la possibilità, sabato 5 aprile, di scoprire i luoghi dove ha vissuto il medico scrittore Mario Tobino. E tra questi la sua camera e lo studio presso l’ex manicomio di Maggiano. Le iscrizioni sono già aperte (per prenotare contattare il numero 0583 327243 o scrivere a [email protected])

Nel fine settimana del 5 e 6 aprile le case museo di tutto il mondo faranno rete, aprendo le porte per consentire al pubblico di scoprire le dimore dei Grandi. Un risultato che arriva dopo il lungo lavoro portato avanti dall’associazione nazionale "Case della Memoria", nata in Toscana e oggi presente in 15 regioni italiane, attraverso l’organizzazione di incontri e la messa a punto di protocolli di collaborazione fra realtà omologhe di tutto il mondo.

"Abbiamo grandi aspettative per queste giornate di respiro internazionale – dichiara il presidente Adriano Rigoli –. L’obiettivo è dare al pubblico la possibilità di visitare tantissime splendide realtà, e mostrare all’Unione Europea, il grande patrimonio che queste rappresentano"