Lavori del Consorzio sulla Fossa dell’Abate

Sono in corso in questi giorni alla foce della Fossa dell’Abate, tra Viareggio e Lido di Camaiore, le operazioni eseguite dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord che hanno l’obiettivo di ripristinare il corretto sbocco sul mare del Fiume Camaiore. L’amministrazione camaiorese, con l’occasione, ringrazia il presidente dell’ente consortile Dino Sodini e il membro dell’ufficio di presidenza Carlo Alberto Carrai per l’intervento, da tempo programmato e realizzato proprio in ottica delle imminenti vacanze pasquali in cui è previsto un primo massiccio afflusso di turisti verso le aree costiere versiliesi e, nello specifico, della frazione di Lido di Camaiore.

"Garantire sicurezza agli argini della foce e il corretto ripristino della spiaggia è fondamentale nell’ottica del perseguimento di ordine, decoro e sicurezza, tanto agli stabilimenti balneari di Lido e Viareggio quanto a cittadini e turisti che frequentano, nei prossimi mesi sempre di più, il nostro litorale – commenta il primo cittadino –; si tratta di un’opera importante anche in vista delle prossime ondate di maltempo: l’acqua del fiume potrà ora defluire correttamente verso il mare senza creare problematiche o disagi idraulici di sorta. Grazie quindi al Consorzio per il consueto impegno e la confermata diligenza".

Insomma, un’operazione decisiva sia in ottica turistica, con l’obiettivo di garantire gli standard di sicurezza richiesti a una destinazione balneare come quella versiliese, sia in una chiave di salvaguardia e manutenzione del territorio, facendo sì che eventuali episodi di maltempo eccezionale non sfocino in problemi di sicurezza per l’intero territorio.