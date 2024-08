Il funerale di Laura, uccisa da un ubriaco al volante. “Non è un ultimo saluto, lei sarà sempre con noi”

Viareggio, 26 agosto 2024 – “Ci tengo a precisare che non sarà un ultimo saluto perché lei, sono convinto, sarà sempre con noi”. Poche e strazianti parole accompagnano la frase pubblicata sui social dal marito Lelio Biancalana che annuncia il funerale di Laura Chiricuta, la donna di 46 anni travolta e uccisa da un ubriaco al volante mentre stava andando al lavoro. Il tragico incidente è successo ieri mattina, intorno alle ore 06 e mezzo, all’incrocio tra via Buonarroti e via Leonardo Da Vinci a Viareggio. Laura stava andando come ogni mattina al lavoro in motorino quando un giovane di Poggibonsi, 28 anni, risultato positivo all’alcol test, ha bucato lo stop investendo in modo violento Laura e il suo scooter.

Incidente mortale a Viareggio (foto Umicini)

C’è rabbia e dolore in tutta Viareggio per la morte della giovane donna. Laura lavorava come barista all’Universo 24 di Lido di Camaiore. Il titolare Rossano Zanella la ricorda come “una lavoratrice eccezionale, puntuale, precisa, un vero pilastro di quest’azienda. Ho quasi 90 dipendenti, e mai mi sarei aspettato di ricevere una chiamata per andare a fare il riconoscimento”.

L'auto coinvolta nell'incidente (Foto Umicini)

Laura Chiricuta, 46 anni, era originaria di Galati, nel nord est della Romania. "Era una persona speciale – il ricordo di Zanella –: onesta, gentile, educata. E soprattutto una brava mamma". Il figlio, avuto dall’ex compagno italiano, ha solo 14 anni: la famiglia abita a Torre del Lago, mentre il padre del bambino, per motivi di lavoro, si trova spesso all’estero: è un apprezzato chef impiegato sulle navi. Ieri, la tragica notizia lo ha raggiunto a Boston, da dove ha preso il primo volo per rientrare in Italia e stare accanto al figlioletto, che non ha altri familiari vicino a sé.

Per chi volesse dare l’ultimo saluto a Laura i funerali sono stati fissati alle ore 10:30 di venerdì 30 agosto alla chiesa di Sant’Andrea.