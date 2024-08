Incidente mortale in centro a Viareggio: scontro auto scooter. Perde la vita una giovane donna

Viareggio, 25 agosto 2024 – Tragedia in strada questa mattina, 25 agosto, nel centro di Viareggio. Intorno alle 6,30 una donna di 48 anni è morta in seguito a un impatto devastante tra lo scooter su cui viaggiava e un’auto. Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Buonarroti. Lo scooter è stato travolto da una Dacia. La donna era residente a Torre del Lago. Le strade sono strade chiuse. Sul posto immediato l’intervento dei soccorritori del 118 e della Municipale per i rilievi.

Notizia in aggiornamento