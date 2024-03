Vanno a cena fuori, ritrovano la casa svaligiata. I ladri feriscono il labrador in giardino

Pietrasanta, 17 marzo 2024 – È successo ancora una volta. Con un copione che fa tremare i polsi agli abitanti di Strettoia per la somiglianza con altre decine di casi, almeno 50 negli ultimi tre mesi.

La famiglia esce di casa per trascorrere la serata fuori, i ladri sbucano fuori dalle tenebre, aiutati anche dall’abbondanza di campi e vie di fuga di cui è ricca la campagna strettoiese, ed entrano rubando ori e gioielli dopo aver danneggiato porte, finestre e allarmi.

Con l’aggravante, stavolta, di aver fatto del male a una femmina di labrador, con una zampa fasciata a causa delle contusioni. Identico il copione, identica la location. Del resto da quelle parti basta tirare a sorte: sarà toccato a via Romana, via Pergolone, via Bonazzera o via Cafaggio? Via Cafaggio: così ha stabilito la sinistra roulette dei furti.

Il risultato è di un portone danneggiato, allarme disattivato e la razzìa di quattro collane d’oro, due anelli d’oro, due anelli Morellato e un orologio. "Il furto – racconta, sconsolata, la famiglia depredata – è avvenuto giovedì sicuramente tra le 19,50 e le 21,15, ora in cui un ragazzo ci ha avvertito dopo aver visto la persiana aperta. Siamo tornati circa mezz’ora dopo facendo la brutta sorpresa".

Approfittando del buio e dei vasti terreni della zona, i ladri sono passati dal parcheggio, hanno danneggiato il portone, fatto saltare l’allarme disconnettendolo dal wi-fi e aperto la finestra della camera in cui dorme il figlio della coppia. Prima, però, sono stati affrontati dalla femmina di labrador, la quale purtroppo ha rimediato un brutto colpo alla zampa tanto da richiedere l’intervento del veterinario.

"La nostra cagnetta è talmente spaventata – dicono – che ora ha paura a farsi toccare". Poi, una volta dentro, i malviventi hanno rovistato nei cassetti di tutte le camere, addirittura scambiando l’urna funeraria di un parente della coppia per un contenitore di gioielli, fino a trovare gli ori di famiglia facendo man bassa.

A quel punto non è rimasto loro che sporgere denuncia ai carabinieri di Querceta, i quali stanno portando avanti le indagini per cercare di risalire ai responsabili del raid. "È una situazione sempre più grave – si sfoga infine la coppia – perché tutti i giorni, o quasi, si ripete la solita storia. Questa zona, in particolare, è presa di mira perché ci sono tanti campi e vie di sbocco di cui i ladri possono approfittare per arrivare, mettere a segno il colpo e darsela a gambe senza essere visti. I carabinieri ci hanno assicurato che verranno intensificate le pattuglie: ce lo auguriamo perché non si può continuare a vivere con la paura di uscire di casa e ritrovarla svaligiata al rientro".