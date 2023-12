Ondata di furti nelle frazioni. A Strettoia pronti con le ronde

Boom di furti nelle abitazioni durante le feste natalizie. La Versilia è nel mirino dei topi d’abitazione. Negli ultimi giorni sono stati diversi i colpi messi a segno in appartamenti e villette a Querceta, Capezzano e soprattutto a Strettoia. I blitz nelle case sono avvenuti quasi tutti nel pomeriggio e prima di colpire è stato segnalato da diversi cittadini un uomo che fotografa le case che poi saranno svaligiate. Il malvivente-fotografo si fingerebbe – stando alle testimonianze - un operatore di Gaia oppure una persona che si è persa. Nella banda ci sarebbe anche una donna.

Regna il panico tra gli abitanti che minacciano di farsi giustizia da soli, tanto che la scorsa notte, i cittadini si sono riversati in strada a Strettoia armati di picconi, pale e qualcuno ha imbracciato anche il fucile. "Non ce la facciamo più – riferiscono – da dieci giorni viviamo nel terrore, abbiamo fatto decine e decine di segnalazioni alle forze dell’ordine, ma questi ladri continuano ad agire indisturbati".

I topi d’abitazione rubano di tutto, non solo gli oggetti di valore, ma anche vestiti, giacche e addirittura i regali di Natale sotto l’albero: "L’altro pomeriggio, sono entrati in casa mia – racconta una signora – non solo sono stata derubata di tutto, ma quel che non hanno portato via è stato distrutto. Sono ladri esperti perché sono riusciti a entrare nonostantel portone e finestre blindate". "Lo scorso pomeriggio mentre rientravamo a casa alle 18,30 – commenta una coppia - abbiamo notato una persona a piedi lungo la strada privata, lo abbiamo fermato e ci ha giurato di essersi perso. Era sulla quarantina con uno spiccato accento del nord, forse piemontese, vestito con abiti firmati. Ma dai filmati delle telecamere ci siamo accorti invece che stava scattando foto alle case. La stessa persona, poco dopo è stata avvistata nel giardino di un’altra abitazione ed è scappata quando ha visto che in casa c’erano i proprietari". "Ero in camera mia – spiega un ragazzo – ho sentito dei rumori e pensavo fossero rientrati i miei genitori, ma il cane abbaiava insistentemente, allora sono sceso e ho trovato i ladri in cucina. Loro sono scappati, ma adesso viviamo nel terrore". "Non possiamo più andare avanti così – ribadiscono – andiamo a lavoro con la paura di trovare le nostre case svaligiate. Chi si azzarda ad andare al veglione di Capodanno e lasciare la casa in balia dei malviventi? Chiediamo ai sindaci della Versilia di intervenire e di utilizzare anche la polizia municipale. Intanto è stato realizzato un gruppo whatsapp epensiamo anche alle ronde".

Eleonora Prayer