La salute del Lago di Porta. Ecco il risultato degli studi

Dalla profondità della lettiera e del substrato fino ai cambiamenti a seconda delle stagioni, a partire dal livello idrico. Lo stato di salute dell’area protetta del Lago di Porta verrà svelato domani alle 18 a Villa Schiff Giorgini (Montignoso) con la presentazione dei risultati preliminari dello studio condotto dall’università di Pisa (dipartimento di Scienze della terra) in base all’accordo sottoscritto il 12 gennaio 2024 tra l’ateneo e i comuni di Montignoso e Pietrasanta. L’obiettivo della cooperazione è quello infatti di migliorare la conoscenza del Lago di Porta e dell’evoluzione climatico-ambientale dell’area tramite il rilievo della batimetria e dei livelli idrici e l’analisi della successione sedimentaria e dei pollini conservati nei sedimenti. "Gli studi – spiegano i promotori dell’incontro – costituiscono un elemento irrinunciabile per la corretta gestione dello specchio lacustre e per la sua tutela futura dato che consentono di ricostruire la storia della zona umida, la sua evoluzione nel tempo e l’impatto antropico". L’incontro sarà curato da Monica Bini, Marco Lazzarotti e Jordan Palli dell’università di Pisa.