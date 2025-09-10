La Nazionale italiana di bob. Presentazione in piazza

Venerdì 19 Forte dei Marmi diventerà palcoscenico di un evento nazionale che lega idealmente la Versilia alla montagna olimpica. Alle 18 in piazza Garibaldi la presentazione ufficiale della Nazionale Italiana di Bob a 4, verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’iniziativa, promossa dal Panathlon, patrocinata e sostenuta dal Comune, si aprirà con i saluti istituzionali, introdotti e condotti da Fabrizio Diolaiuti, che accompagnerà il pubblico lungo tutta la serata.

Dalle 18.30 il cuore della manifestazione sarà la presentazione ufficiale degli atleti della Nazionale di Bob a 4: Eric Fantazzini, Patrick Baumgartner, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti, guidati dal direttore tecnico Maurizio Oioli. In piazza sarà esposto il bob ufficiale che li accompagnerà verso Milano Cortina 2026. Seguirà un momento particolarmente sentito, con l’intervento di Stefano Ticci, cittadino di Forte dei Marmi e figura di riferimento del bob italiano, che riceverà un riconoscimento ufficiale dal Panathlon Club per l’impegno profuso nello sviluppo di questo sport.

Alle 19 sarà proiettato il video “Milano Cortina 2026: la sfida che ci attende”, poi il direttore tecnico Maurizio Oioli illustrerà il lavoro di preparazione che la Nazionale sta affrontando in vista dei Giochi. Dalle 19.30 incontro diretto tra la squadra e la cittadinanza tra autografi e foto accanto al bob.