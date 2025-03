La "Marialina d’Oro". Un altro anno da record. Raddoppiate in 10 anni le presenze al Carnevale

Quando si è insediata in Cittadella il dissesto del Comune era ancora nell’aria, il Carnevale usciva da un commissariamento regionale, e i debiti erano più dei coriandoli sulla carretta dei Burlamatti. E poi quel primo corso del 2017, il primo della Fondazione presieduta da Marialina Marcucci, venne annullato per pioggia, e recuperato in coda all’edizione: "Non proprio una partenza incoraggiante..." ricorda oggi la presidente. Ma da allora, superando senza mai fermarsi anche la pandemia, con quell’edizione “Universale“ di fine estate, il Carnevale ha continuato a crescere. Anno dopo anno. Troppo per ricondurre la “fortuna“ di Burlamacco solo a quel primo corso bagnato di nove anni fa...

Una progressione impressionante quella registrata dalla manifestazione negli ultimi anni: il Carnevale 2025 chiude infatti con 409.582 presenze sui Viali a Mare, 35.284 in più rispetto al 2024 (quando furono 374.298) e dunque con un incremento di circa il 10% in un anno. Incremento che rispetto a undici anni fa è addirittura del 60%, dato che nel 2014 le presenze registrate furono 255.742. Di conseguenza anche l’incasso lordo, quest’anno, è stato il più alto di sempre: 4.799.141 euro, andando oltre la previsione di bilancio e forse oltre anche ogni aspettativa. Un sogno pensare di far meglio dell’edizione 2024 (quella da battere, quando gli incassi lordi furono 4.430.191 euro), e invece...

"Oltre al miglior incasso complessivo della storia, il Carnevale 2025 – spiega il vicepresidente della Fondazione, Marco Szorenyi – registra anche il miglior incasso per un singolo corso: ben 1.148.682 euro" (polverizzando il vecchio guinness da 974.696 euro del quinto corso 2024). Arrivato nella straordinaria domenica di sole a cavallo tra il giovedì grasso (passato da 76.121 euro a 153.889 euro, altro record che certifica la solidità della sfilata giovane "che non è più una rimessa, ma nonostante i biglietti venduti al prezzo eccezionale di 15 euro garantisce anche un margine di utile") e il martedì grasso (da 281.455 euro del 2024 a 432.083 euro del 2025, terzo record di questa edizione), che quest’anno ha chiuso il mese dei coriandoli scandito dalle mostre allestite in tutti i palazzi della città e dalle feste rionali tornate in tutti i quartieri. "E poter garantire a chi arriva e soggiorna a Viareggio un ventaglio di alternative – prosegue la presidente Marcucci – credo che contribuisca a rendere la manifestazione ancora più attrattiva. Riuscendo a far entrare i turisti nel cultura a nel clima della festa"

A chiudere il poker dei record c’è infine il dato degli abbonamenti, venduti in gran parte in prevendita e dunque a prezzo ridotto, "con il numero più alto mai registrato almeno dagli anni Novanta ad oggi" prosegue Szorenyi. I cumulativi staccati sono stati esattamente 35.636 – contro i 32.502 del 2024 –, per un incasso complessivo di 1.468.130mila euro. "Praticamente, considerando che la maggior parte degli abbonamenti viene acquistato in città – come ha sottolineato l’assessora alla cultura Sandra Mei – un viareggino su due ha il cumulativo".

E, forse, proprio da qui arriva la più grande soddisfazione della presidente Marcucci: "In questi anni – spiega – abbiamo investito molto nell’internazionalizzazione del Carnevale". "Ma abbiamo lavorato altrettanto – aggiunge – anche per ricongiungere la città alla manifestazione. E credo che fino a quando potrà contare su un sostegno così solido da parte della città, il Carnevale sarà immortale" Per la Fondazione a trazione Marcucci il 2026 sarà, ormai certamente, l’ultimo anno al vertice. E l’obiettivo è lasciare un patrimonio solido a chi prenderà il testimone: "A giorni partiranno i lavori per realizzare il porticato progettato dall’architetto Tomassi. E stiamo completando l’iter per l’acquisizione dei terreni su cui, oltre ad un parcheggio, di cui c’è grande necessità, nascerà il futuro parco della Cittadella. Con la forte convinzione che questo spazio può finalmente vivere oltre il Carnevale diventando, insieme al parco della musica di Torre del Lago, un polo culturale per Viareggio".