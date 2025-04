La Festa di Liberazione. Oggi prende il via il calendario dell’Anpi

Prendono il via gli eventi della sezione Anpi "Gino Lombardi" per l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo in Versilia. Si parte oggi alle 17,30 alla Fondazione Catarsini di Viareggio, dove il presidente Anpi Giovanni Cipollini (nella foto) parlerà della situazione in Versilia nell’estate ’44. Domani alle 17,30 in piazza Carducci a Seravezza, in collaborazione con Seravezza Progressista, ci saranno interventi sulla Resistenza, mentre il 25 aprile l’Anpi parteciperà alle cerimonie istituzionali. Il 26 aprile, alle 17 30, alla Croce Verde di Pietrasanta sarà presentato il nuovo numero del giornalino dell’associazione "La Città", con un inserto dedicato ai pietrasantini che fecero la Resistenza fuori dalla Versilia. Inoltre sarà illustrato il significato della medaglia d’argento al merito civile conferita a Pietrasanta e presentati il romanzo di Filippo Antonini (presidente provinciale Anpi) "Breve storia della Resistenza versiliese" e il podcast "Non ha fatto cose buone", sui crimini fascisti in Versilia, promosso da Anpi e realizzato da "Capoverso" con il contributo della Regione. A maggio ci saranno incontri nelle scuole, inclusa la presentazione del libro di Giuliano Rebechi sul partigiano Gino Lombardi.