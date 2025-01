La corrispondenza di amorosi sensi fra sindaco e Giani

Come due vecchi amici si sono seduti l’uno accanto all’altro. Scambiandosi pacche sulle spalle, gesti e sorrisi d’intesa. Effusioni e parole al miele. Gli scontri a suon di pepate frecciatine fatte in riva al lago di Massaciuccoli sul tema della via del mare da completare a sud dello stadio sembrano lontani. Potenza di Burlamacco. O forse meglio della politica. Che, si sa, divide e unisce a seconda delle esigenze.

Ieri il sindaco Giorgio Del Ghingaro e il presidente della Regione Eugenio Giani erano ‘alla corrispondenza di amorosi sensi’ di foscoliana memoria, che con complicità da vecchia amici scherzavano fra loro mentre la presidente del Carnevale Marialina Marcucci illustrava i temi del Carnevale. "La crescita di questa manifestazione – ha detto Giani – si deve al gran lavoro della Fondazione, ma anche del comune di Viareggio". E di rimando il sindaco Del Ghingaro ringrazia il Governatore Giani "non solo per l’ospitalità di oggi, ma anche per il sostegno economico che assicura alla manifestazione. Un sostegno che è figlio di un affetto personale e sincero che il presidente ha per Viareggio e per questa sua manifestazione".

Alla presentazione del Carnevale la protagonista assoluta è stata comunque Marialina Marcucci, che proprio ieri ha festeggiato il suo compleanno. Una ricorrenza che non è sfuggita al Governatore Giani che si è presentato con un bel mazzo di fiori per omaggiare la presidente. Che ha duettato con il presentatore Daniele Maffei e che si è messa a ballare sulle note della canzone ufficiale di Cristina D’Avena. Insomma è apparsa più che mai pronta per dare il via all’edizione numero 152 del Carnevale. E a preparare soprattutto la rivoluzione in Cittadella. Adesso che la proprietà è passata dal Comune alla Fondazione c’è da realizzare il progetto di ampliamento con la realizzazione del parco fluviale delle maschere e di un parcheggio di servizio di una struttura sempre più destinata a vivere 365 giorni all’anno.