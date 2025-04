La città celebra gli ottant’anni della Liberazione

Ottant’anni di 25 aprile. Da quel 1945, quando il Comitato di liberazione nazionale dell’alta Italia proclamò l’insurrezione di tutti i partigiani. Il giorno in cui il Paese, con la Resistenza, ha riconquistato la libertà e la dignità che il fascismo aveva rubato e infangato con la dittatura. Gli ottant’anni della Liberazione saranno celebrati dall’Anpi, con l’amministrazione, con un’intensa cerimonia che tocca i luoghi simbolo. Da associazioni, dagli studenti... con un lungo programma di iniziative.

La giornata sarà aperta, alle 9.30, dalla deposizione di una corona ai piedi del Monumento ai Caduti a Torre del Lago. Alle 10 lo stesso gesto si ripeterà al Monumento ai Caduti di piazza Garibaldi e Viareggio. Intorno al Monumento alla Resistenza e alla Pace, alle 10.45 a Largo Risorgimento, sono previsti i saluti istituzionali e gli interventi di Riccardo Bertini, presidente Anpi Viareggio; di Francesco Frati, di Coordinamento Democrazia Costituzionale e di Mimma Bondioli, componente del consiglio direttivo di Anpi Viareggio. Seguiranno letture di poesie e scritti, di “Voci della Resistenza e della Pace”, a cura di Luciana Madrigali, del gruppo teatrale dell’Uovo di Colombo, accompagnate dalla musica del quartetto di clarinetti del Conservatorio “Luigi Boccherini” di Lucca composto da Gabriele Petriccioli, Luca Mannini, Daniele Merlo e Andrea Francione.

Il 25 aprile sarà celebrato anche dal Cantiere Sociale, in via Belluomini al Varignano, con un pranzo sociale che si allungherà fino al tramonto. E un pomeriggio di animazione per i bambini e le bambine a cura di Chiara Gistri; lo spettacolo su Pinocchio, di Jacopo Gori, promosso dall’associazione “Agape“; le performance artivistiche “RiCreAzione collettiva“, e gli interventi resistenti. A conclusione il concerto del “Contratto sociale Gnu Folk“. Nell’ambito delle inziative intorno al 25 aprile si inserisce anche l’evento “Di memoria in memoria... Quei ragazzi del Carducci“ in programma il 30, alle 17 a Villa Paolina. Gli alunni della IIIA di vent’anni fa, ricordano gli ex alunni del liceo classico che persero la vita per la Liberazione.