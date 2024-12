Spaventoso incidente sulla variante Aurelia. Muore una donna, due bimbi sbalzati fuori dall’auto

Viareggio, 29 dicembre 2024 – Spaventoso incidente sulla variante Aurelia all’altezza dell’uscita Versilia Sud. Nello schianto sulla variante Aurelia, nel quale sono rimaste coinvolte due auto, una donna è morta e i suoi tre figli insieme al padre sono rimasti feriti. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 29 dicembre, poco dopo l'ingresso di Viareggio sud (Lucca), in direzione Massa Carrara. Dei figli, tutti minori a quanto appreso, due sarebbero stati sbalzati fuori dall'auto. Un altro figlio e il padre non sarebbero in gravi condizioni.

Ferito anche il conducente dell'altra macchina. Sul posto i sanitari inviati dal 118, polizia municipale e vigili del fuoco. L'ingresso della variante è stato chiuso nei due sensi di marcia. Una macchina di passaggio avrebbe caricato due dei bambini feriti per portarli in ospedale. In corso di accertamento le cause dell’incidente per ricostruirne la dinamica.

Notizia in aggiornamento