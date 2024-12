Sangue sulle strade toscane, morti e feriti. Giornata da incubo per gli incidenti

Firenze, 29 dicembre 2024 – Una giornata da incubo sulle strade toscane. Una raffica di incidenti, alcuni gravissimi e con numerosi minori coinvolti. Una domenica da dimenticare.

L’incidente più grave è quello avvenuto intorno all’una sulla Variante Aurelia a Viareggio, poco dopo l’ingresso di Viareggio Sud in direzione di Massa. Un tratto dove purtroppo nel corso degli anni sono avvenute tante tragedie. La strada, di competenza dell’Anas, corre parallela all’autostrada A12. L’incidente è avvenuto nei pressi di una delle rampe di immissione, quella per l’appunto di Viareggio Sud, dove c’è una corsia di accelerazione piuttosto breve che rende il punto particolarmente delicato.

Nello scontro fra due auto ci sono stati due morti e quattro feriti. Su una delle vetture viaggiavano cinque persone: marito e moglie, due figlie e una nipote. A perdere la vita sono state la madre 39enne e la nipote di 9 anni. Un impatto violentissimo: due bambine sono state sbalzate fuori dall’abitacolo, la donna è morta sul colpo mentre la nipote poco dopo. Il padre, nel caos del momento, si è sbracciato per chiedere aiuto a chi stava passando in quel momento e due automobilisti avrebbero acconsentito a trasportare con i loro mezzi le due bambine fino all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore. Una purtroppo non ce l’ha fatta. La terza bambina è stata portata invece all’ospedale Cisanello di Pisa.

Una tragedia che ha distrutto una famiglia e gettato nello sconforto gli amici della comunità senegalese della loro cittadina di residenza, Santa Croce sull’Arno. Sul posto sono arrivati il 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e l’Anas.

L'incidente mortale sulla Variante Aurelia a Viareggio (foto Aldo Umicini)

Meno gravi per quanto riguarda il bilancio dei feriti i due incidenti che sono avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro sull’autostrada del Sole, nel tratto aretino della A1 in direzione nord. Uno poco prima di mezzogiorno, tra Valdichiana e Monte San Savino, l’altro poco dopo mezzogiorno tra Valdarno e Incisa. Nel primo tamponamento a catena sono rimasti coinvolti diversi mezzi Attivato e una donna di 53 anni è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo in codice giallo. Sul posto l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Monte San Savino, l’ambulanza infermierizzata Anpas di Foiano della Chiana, l’ambulanza Blsd della Misericordia di Castiglion Fiorentino, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco con l’elicottero Drago e squadre di terra.

Nel secondo tamponamento sono rimaste coinvolte tre auto. All’ospedale del Valdarno di Montevarchi sono stati portati due minori in codice giallo e un uomo di 45 anni in codice verde. Sul posto le forze dell’ordine e le ambulanze della Misericordia della Valdambra e della Misericordia di San Giovanni Valdarno.

L'incidente sulla A1 tra Valdichiana e Monte San Savino (foto Vigili del Fuoco)

Un altro incidente è avvenuto in mattinata, intorno alle 10,30, a Gaiole in Chianti (Siena) sulla strada comunale 6. Un 37enne è stato trasportato in codice giallo alle Scotte di Siena, altre tre persone hanno riportato lievi conseguenze. Sul posto l'ambulanza della Misericordia di Radda in Chianti, l'ambulanza della Croce Rossa di Siena, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.