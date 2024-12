Schianto mortale, famiglia coinvolta. Il padre chiede aiuto e i passanti portano le figlie in ospedale

Viareggio, 29 dicembre 2024 – Madre e nipote di 9 anni morte in seguito al tragico incidente avvenuto sulla variante Aurelia oggi, 29 dicembre. La donna, 39 anni, ha perso la vita nel terribile impatto. L’auto sulla quale viaggiava con il marito, le figlie e una nipote, tutte minorenni, dopo l’impatto con un’altra vettura, è andata a schiantarsi contro il guard rail. La donna non ha avuto scampo, ma le bimbe sul momento sono state tutte soccorse: due sono state portate all’ospedale Versilia e una al Cisanello.

Sembra che il padre, che non avrebbe riportato gravi conseguenze dopo l’incidente, capendo immediatamente la gravità dell’accaduto, abbia chiesto aiuto ai passanti. Due auto hanno raccolto il disperato appello trasportando due delle bimbe all’ospedale Versilia, dove purtroppo poco dopo quella di 9 anni è deceduta. La piccola è la nipote della coppia e non la figlia come divulgato inizialmente. Un’altra figlia è stata invece trasportata in elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa.