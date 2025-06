"Noisy Shadows" a Villa Bertelli. Jonhatan Tenerini e la sua band oggi di scena al Giardino dei lecci

"Noisy Shadows", il primo disco di Jonhatan Tenerini, musicista di Montignoso, è pronto a conquistare il palco nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli dove oggi alle 21.30 sarà presentato. Una serata dedicata alla musica aperta agli appassionati e a chi vuole vivere un momento di spensieratezza con ingresso gratuito. Il disco è uscito a maggio e rappresenta il primo progetto discografico di Jonhatan Tenerini, batterista professionista di Montignoso. L’artista, dopo aver aver catturato l’attenzione degli spettatori con i video dei singoli "Yōkai" e "Berbero", è finalmente arrivato al momento della pubblicazione del disco che coincide con l’uscita dell’ultimo video, "Slowly". Quest’ultimo brano si inserisce perfettamente nel concept dell’album "Noisy Shadows", un disco in cui Jonhatan, accompagnato dalla sua band, esplora il confine sonoro e personale tra luce e ombra, viaggiando tra mondi musicali differenti, ma complementari tra loro. E’ un album fusion-prog che fonde tecnica e sperimentazione attraverso arrangiamenti audaci, in costante mutamento, che producono l’effetto di vivere un viaggio sonoro visionario, tra atmosfere cinematografiche e groove pulsanti. L’omonima band, Noisy Shadows Project, cerca un sound che possa sfidare le convenzioni, sperimenta e fonde vari stili e generi. I suoi componenti sono: Jonhatan Tenerini alla batteria, Matteo Moscardini al basso, Francesco Gracci alla chitarra e Federico Gerini a piano e synth. Ogni traccia rappresenta un frammento di questo percorso musicale. Gli spettatori vivranno un viaggio musicale fatto di emozioni ed impatto. Il disco è il frutto di anni di ascolti, intuizioni, sperimentazione e studio. C’è un filo invisibile che unisce tutti i brani, come se si fosse accompagnati in un cammino sonoro che attraversa stili, culture, melodie, tecnicismi e stati d’animo. "Noisy Shadows" è un disco che "parla", senza il fine ultimo di accontentare l’ascoltatore, ma che sicuramente può essere compreso e apprezzato da orecchie attente. Jonhatan Tenerini esprime, senza alcun condizionamento, il suo mondo sonoro autentico, reale, umano e tecnico.