Incidente: cade da cavallo. Ricoverato in terapia intensiva

Lido di Camaiore, 11 maggio 2025 – È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Versilia un cavaliere di Follonica. Stefano Margheriti stava partecipando a una delle gare del Versilia Horse Show nel parco dell’ex Bussoladomani a Lido di Camaiore. Venerdì sera la caduta durante l’Italian Champions Tour.

Per cause in corso di accertamento, probabilmente anche a causa di un malore, l’esperto cavaliere maremmano è rovinosamente caduto a terra mentre stava stava completando la gara di salto a ostacoli in sella al suo cavallo, Delirio delle Sementarecce.

L’incidente ha lasciato sotto choc tutto il mondo dell’equitazione che adesso si stringe attorno a Stefano augurandosi che possa riprendersi al meglio e tornare al più presto in sella a un cavallo. Sono scattati subito i soccorsi. Il fantino è stato portato con un’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale Versilia dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva. Le gare del venerdì sera sono state interrotte e sono poi riprese sabato e domenica come da programma.