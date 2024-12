Colpito dalla fucilata di un cacciatore mentre pulisce un terreno

Seravezza (Lucca), 26 dicembre 2024 – Dramma durante una battuta di caccia nella zona di Malbacco, nel comune di Seravezza, nella zona della Polla della Madonna. Intorno a mezzogiorno è scattato l’allarme: un uomo di 63 anni che stava pulendo un terreno di sua proprietà è rimasto ferito a causa di un colpo di fucile partito accidentalmente dall’arma di un cacciatore di 27 anni. Inizialmente era stata diffusa la notizia di un cacciatore ferito da un compagno, in realtà il ferito era estraneo alla battuta venatoria.

Il ferito, un uomo di 63 anni, è stato portato in codice rosso all’ospedale di Cisanello a Pisa a bordo di un elicottero Pegaso del soccorso regionale; secondo le prime informazioni sarebbe comunque sempre rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. La fucilata lo avrebbe raggiunto all’inguine.

Difficili le operazioni di soccorso e salvataggio visto che l'incidente di caccia è avvenuto in una zona boschiva difficilmente accessibile. Sull'episodioindaga la polizia.