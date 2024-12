Colpito da un proiettile da caccia. Ferito a una gamba uomo di 64 anni

Due destini si sono accidentamente incrociati nel dramma di una battuta di caccia. Dove a rimanere ferito, per un colpo partito da un fucile, è stato un 64enne che si trovava per caso nei paraggi a tagliare la legna. L’episodio è accaduto ieri intorno a mezzogiorno nella zona di Malbacco nell’area impervia della Polla della Madonna. Qui un 27enne impegnato in una battuta di caccia ha accidentalmente colpito G.F. un uomo di 64 anni di Forte dei Marmi che era andato il giorno di Santo Stefano a pulire un terreno di proprietà nel comune di Seravezza e si era messo ad accatastare della legna. Era pertanto totalmente estraneo alla battuta di caccia (contrariamente a quanto inizialmente era apparso ai primi soccorritori) e sarà da capire se al cacciatore sia partito accidentalmente il colpo oppure se abbia confuso i movimenti dell’uomo con il passaggio di un animale da colpire.

Appena colpito, il 64ene ha accusato un fortissimo dolore all’inguine e ha iniziato a perdere sangue. Fortunatamente l’uomo è riuscito a chiedere aiuto e non ha mai perso conoscenza. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi, non senza difficoltà vista la zona impervia e in altitudine dove è accaduta la disgrazia. Il ferito è stato portato in codice rosso all’ospedale di Cisanello a Pisa a bordo di un elicottero Pegaso del soccorso regionale; secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Quel proiettile non ha reciso l’arteria femorale. Adesso si trova ricoverato in condizioni gravissime. Sull’episodio indaga la polizia.

Francesca Navari