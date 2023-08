Incidente in moto sulla A12, gravi marito e moglie

Marina di Pietrasanta (Lucca), 1 agosto 2023 – Grave incidente stradale sull’autostrada A12 poco prima del casello Versilia in direzione di Livorno. Intorno a mezzogiorno marito e moglie a bordo di una moto sono rimasti coinvolti nell’incidente: l’uomo ha riportato un politrauma ed è stato portato in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso all'ospedale di Cisanello (Pisa). La donna è stata portata in codice giallo all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore.

Oltre al Pegaso, sono intervenute l’automedica di Massa, l’ambulanza della Misericordia di Massa e due mezzi della Pubblica Assistenza di Carrara.