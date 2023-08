Incidente in autostrada A1 nella notte, coinvolti quattro camion: un ferito grave

Montepulciano (Siena), 1 agosto 2023 – Grave incidente nella notte in autostrada a1. Quattro camion sono rimasti coinvolti in uno scontro avvenuto intorno alle ore 1 di martedì 1 agosto, al km 402 direzione nord, ovvero tra le uscite di Montepulciano e Chiusi. Il conducente di uno dei mezzi pesanti è rimasto ferito gravemente e trasportato in ospedale con elicottero Pegaso.

Lungo l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Siena, arrivati sul posto anche con una autogru. Il personale dei vigili del fuoco in particolare ha estratto un uomo rimasto incastrato in un mezzo pesante alimentato a gas naturale. Il conducente del mezzo è stato quindi affidato ai sanitari del 118 e portato con l’elisoccorso in ospedale.

L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso dopo circa quattro ore, intorno alle 05:25. Sul posto anche la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.