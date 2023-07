Traffico in tempo reale, altro giorno di partenze e ritorni. Incidente sulla A11, auto ribaltata e lunga coda verso Firenze

Firenze, 31 luglio 2023 – Lunedì 31 luglio, giorno di partenze per molti e rientri per altri. Di sicuro giornata intensa per il traffico, da bollino giallo secondo Autostrade.

La mattinata è iniziata male: sulla A11 Firenze Mare in direzione Firenze, tra Capannori e Altopascio, questa mattina il traffico è stato a lungo bloccato a causa di un incidente, intorno alle 7 l’incidente risultava risolto ma c’erano ancora 6 chilometri di fila. Nell’incidente, avvenuto all'altezza del chilometro 51, sono rimaste due auto, di cui una ribaltata. Dopo la riapertura il traffico ha potuto defluire solo sulla corsia di sorpasso fino alla riapertura completa intorno alle 7,15. Consigliata l’uscita Capannori o Lucca per chi è diretto verso Firenze, percorrere la viabilità ordinaria con rientro in autostrada a Altopascio. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari. Per fortuna non ci sono feriti gravi, solo spavento e un po’ di ammaccature.

