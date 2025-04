OroArezzo tra mercati internazionali ed eventi culturali

Arezzo, 29 aprile 2025 – Mercati in evoluzione, tra Europa ed estremo Oriente. Analisi competenti, per orientare le imprese tra barriere tariffarie e prezzi delle materie prime. Lo stato dell'arte per la filiera degli accessori moda. E poi occasioni di cultura e bellezza

nel centro storico della città con la lirica che si adorna di gioielli italiani. Cresce di anno in anno, in autorevolezza e qualità, il programma degli eventi per la comunità business di Oroarezzo, il salone internazionale per la manifattura orafa e argentiera di Italian Exhibition Group in

programma dal 10 al 13 maggio prossimi nei padiglioni di Arezzo Fiere e Congressi. Ad Arezzo, distretto orafo con oltre 5,3 miliardi di vendite verso l'estero,

Ieg crea occasioni per meglio comprendere l'evoluzione dei mercati internazionali. Nel giorno d'inaugurazione, si parte con la tavola rotonda istituzionale dedicata a 'L'oreficeria nel mondo: dinamiche di un settore d'eccellenza del Made in Italy' (evento sponsorizzato

da Bper Banca), seguita dall'evento firmato Club degli Orafi 'Tra mercati, sostenibilità, barriere tariffarie e

supply-chain: analisi e prospettive per il comparto nel 2025', che vede assieme alle economiste del Research Department di Intesa Sanpaolo, Daniela Corsini e Sara

Giusti, Daniele Gualdani, amministratore unico di Lem Industries Spa, e Maria Cristina Squarcialupi, presidente di Club degli Orafi Italia e di UnoAerre Industries Spa, nonché

vicepresidente Federorafi Confindustria con delega allasostenibilità.

Accanto ai mercati esteri, resta cruciale l'attenzione per quello domestico. Federpreziosi Confcommercio presenta ad Arezzo il suo l'Osservatorio sul retail. 'Ascoltare il cliente,

leggere i numeri: l'evoluzione dell'acquisto in gioielleria' vedrà la partecipazione di Pierluigi

Ascani, presidente di Format Research, l'istituto demoscopico che cura l'Osservatorio, il presidente di Federpreziosi Stefano Andreis, il vicepresidente vicario Vincenzo Aucella, la presidente di Federpreziosi Firenze Arezzo Elena Spanò e Simone Haddad, vicepresidente Federpreziosi Roma. La moda abbandona il 'quiet luxury' e propone oggi volumi importanti per gli accessori. Una scelta che il prezzo corrente dell'oro sembra penalizzare, alla quale sia i nuovi materiali che la tecnologia più evoluta utilizzata in oreficeria possono dare una risposta. È il tema della seconda edizione di Precious Fashion, evento che segna lo stato dell'arte per una filiera complementare alla manifattura orafa. 'Massimalismo e competitività: opportunità e sfide per la filiera degli accessori moda', in collaborazione con la rivista Leather & Luxury e Afemo, Associazione Italiana di Fabbricanti ed Esportatori

di Macchine Orafe. Lunedì sera la community internazionale di Oroarezzo va a teatro per l'Opera. In scena, al teatro Petrarca, il 'Gianni Schicchi'; opera comica in atto unico di Giacomo Puccini per la regia di Manu Lalli, che ha curato anche i costumi. Produzione voluta da Ieg, Comune di Arezzo, da Fondazione Guido d'

Arezzo e Confindustria Federorafi, le cui aziende associate contribuiscono a rendere unico l'evento con una selezione di monili per i costumi di scena firmati dalle aretine Unoaerre, Quadrifoglio, Migliorini Gioielli, Chianucci Maurizio, Chini, Femar, Giordini, Gold Art, Graziella Braccialini e dalla vicentina

Maria De Toni. L'Orchestra della Toscana sarà diretta da Fabrizio Maria Carminati. Nel ruolo del protagonista il baritono Mario Cassi, cast completato dagli allievi de 'Le Stanze dell'Opera'. L'allestimento è realizzato da Venti Lucenti (da oltre 30 anni nella formazione,

divulgazione e avvicinamento all'opera lirica dei più giovani) a cura di Marco Burberi. Scenografia di Daniele Leone, luci di Giuseppe Filipponio.