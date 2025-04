Anche due imprese toscane al più grande evento mondiale sulla sicurezza informatica

Firenze, 30 aprile 2025 - Ci sono anche due aziende toscane tra le sedici imprese italiane che stanno presentando le loro soluzioni tecnologiche alla RSA Conference 2025 (RSAC), il più grande evento mondiale dedicato alla sicurezza informatica, in programma al Moscone Center di San Francisco fino a domani, primo maggio. La collettiva nazionale – organizzata da ICE‑Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane in partnership con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e in stretta collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – porta per la prima volta in modo unitario negli Stati Uniti le proposte più competitive sul mercato nazionale in un settore sempre più centrale per lo sviluppo tecnologico delle imprese così come delle pubbliche amministrazioni.

La RSA Conference (RSAC) è l’evento globale più importante dedicato alla sicurezza informatica, luogo di incontro e aggiornamento per tutta la community internazionale della cybersecurity.

Con oltre 40mila partecipanti e più di 600 espositori provenienti da quasi 150 paesi, la conferenza esplora i principali trend tecnologici, le sfide emergenti e conoscenze e strategie utili a fronteggiare le minacce cyber.

Dall’intelligenza artificiale che difende dispositivi fisici e infrastrutture digitali aziendali ai generatori di numeri quantistici che rendono inattaccabili le chiavi crittografiche: i temi al centro dell’evento sono moltissimi e di grande importanza.

Ebbene, la nostra regione è presente con l’azienda Accelerat di San Giuliano Terme, provincia di Pisa, che fornisce soluzioni software innovative per garantire elevati livelli di sicurezza informatica e sicurezza funzionale per i sistemi ciber-fisici di prossima generazione, come veicoli autonomi (ad esempio, automobili, treni, droni, ecc.), robot avanzati e automazione industriale. Accelerat ha appena lanciato AI Bunker (vincitore dell'Embedded Award 2025): una soluzione per proteggere da furto o accesso non autorizzato i modelli proprietari di intelligenza artificiale sui dispositivi embedded.

Presente anche Firenze con Equixly, piattaforma di testing alimentata da intelligenza artificiale, che aiuta sviluppatori e organizzazioni a costruire software più sicuri, individuando vulnerabilità logiche di business. Equixly eccelle nell’individuare difetti logici complessi, grazie ad algoritmi addestrati su migliaia di test di sicurezza reali.

“La cybersicurezza - dice Matteo Zoppas, presidente di Agenzia ICE, - non è più soltanto un segmento verticale dell’ICT: è il vero tessuto connettivo dell’economia digitale e incide strategicamente sulla competitività di ogni filiera, dell'aerospazio alla manifattura. In questo senso è notevole la capacità delle nostre imprese – molte delle quali nate come startup e ora pronte a scalare – di competere sui mercati più sofisticati. Alla RSA Conference mostriamo tecnologie come l’AI per la sicurezza, la biometria che rispetta la privacy e la crittografia post-quantistica: strumenti pensati per chi deve proteggere infrastrutture critiche e catene di fornitura in tutto il mondo.

Il nostro obiettivo è creare partnership industriali e tecnologiche che mettano a fattor comune l’ingegnosità italiana con l’ampiezza di mercato e la potenza di investimento dei leader internazionali”.