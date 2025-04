Arezzo, 29 aprile 2025 – Approvato il bilancio di esercizio 2024 dell'Università di Siena

Oltre 37 milioni di euro per il sostegno alla comunità studentesca

Il bilancio di esercizio 2024 dell'Università di Siena evidenzia un risultato economico positivo di 6,7 milioni di Euro. Il documento, approvato il 29 aprile dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Consiglio Studentesco, è stato presentato alla stampa dal Rettore Roberto Di Pietra, dalla Direttrice Generale Beatrice Sassi e dal Delegato al Bilancio Professor Pasquale Ruggiero e dalla Pro-Rettrice Vicaria Donata Medaglini.

All'inizio della sua relazione il Rettore ha voluto sottolineare la flessibilità e la resilienza dell'amministrazione che, a fronte degli eventi imprevisti e dei provvedimenti normativi che hanno messo a rischio la tenuta dei conti, ha saputo rispondere in maniera efficace e coordinata, e di cui il dato positivo di questo bilancio ne costituisce una apprezzabile evidenza.

Un risultato da leggere in funzione di una serie di obiettivi da promuovere, illustra il Rettore Roberto Di Pietra: “In questa mia relazione ho cercato di tracciare una traiettoria che, basata su quanto accaduto nel corso dell'esercizio 2024, permettesse di guardare con serenità la situazione economico-finanziaria del nostro Ateneo ed iniziare, in modo informato, a pensare a come implementare le linee di sviluppo futuro già in essere nel nostro budget 2025-2027”.

Sugli eventi straordinari e gli effetti che questi generano sulla situazione economico-finanziaria del nostro Ateneo il Rettore ha posto l'accento sulla riduzione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) e sulla cosiddetta clausola di salvaguardia, adesso del 4 % (era del 2%), che garantisce ogni istituzione universitaria dall'eccessiva riduzione dei trasferimenti provenienti dal governo centrale per evitare un irreparabile scollamento tra l'attività programmata nel budget delle Università e la quantità effettiva di risorse finanziarie messe a loro disposizione per il perseguimento degli obiettivi programmati.

Il Fondo di Finanziamento Ordinario per il 2024 ha subito, in termini nominali, una riduzione del 3,15%, attestandosi a 112.053.242,00 milioni di Euro. Con una riduzione complessiva di 8,1 milioni di Euro; cui si è affiancato un incremento imprevisto del costo del personale docente di 3 milioni di Euro circa, dovuto al conseguimento degli scatti stipendiali e all'adeguamento Istat.

Spiega il Rettore Roberto Di Pietra nella sua relazione: “Un ammontare che ha sicuramente messo in grossa difficoltà la possibilità di realizzare la programmazione contenuta nel budget del 2024. Difficoltà accentuata dal fatto che l’effettiva comunicazione di tale riduzione dell’FFO è avvenuta nel mese di settembre dell’esercizio e quindi in un periodo in cui molti dei processi di spesa erano già stati avviati generando le conseguenti spese o impegni di spesa”.

“Il Bilancio consuntivo vede il nostro Ateneo in una situazione di risultato economico positivo – prosegue il Rettore - a fronte dei vincoli di scenario che abbiamo appena descritto. Questo risultato è stato ottenuto grazie agli interventi definiti e attuati nel corso degli ultimi mesi del 2024 ed alla resilienza della nostra comunità. Questa mia considerazione mi permette di presentare il risultato economico di periodo conseguito dal nostro ateneo che si attestato a circa 6,7 milioni di Euro”.

Il Rettore ha poi posto l’accento sulla dimensione dell’utile libero, cioè destinabile a finanziare la spesa non vincolata. Tale ammontare risulta di circa 1,5 milioni di Euro (da 7,2 ml): “Per poter implementare processi di sviluppo è quindi necessario individuare ulteriori spazi di efficientamento nei processi di spesa, oltre che all’incremento delle risorse finanziarie non derivate, da raccogliere attraverso la partecipazione a bandi competitivi e all’incremento del cosiddetto conto terzi. Azioni che si rendono ancor più necessarie data l’incertezza sull’ammontare delle risorse finanziarie provenienti dal governo centrale per il finanziamento del sistema universitario”.

Il documento di bilancio pone in evidenza l’incremento del costo del personale sia accademico sia tecnico amministrativo. Tale costo è passato dai circa 103 milioni di Euro nel 2022 ai circa 109 milioni di Euro per il 2023 ed è arrivato a circa 116 milioni di Euro nel 2024. Incremento verificatosi nonostante la pressoché stabilità del numero di personale accademico e tecnico-amministrativo presente presso il nostro Ateneo. Situazione questa che evidenzia una crescita del costo del personale per ragioni esterne al controllo dell’Ateneo e che rende necessario che il governo centrale si impegni ad incrementare il FFO per poter salvaguardare la sostenibilità economico-finanziaria non solo dell’Ateneo senese, ma in generale del sistema universitario del nostro Paese.

“A fronte di tale importante criticità, - prosegue il Rettore nella sua relazione - mi preme però ricordare che il nostro Ateneo ha ritenuto sempre fondamentale supportare i nostri studenti e studentesse ed anche nell’esercizio 2024, nonostante le difficoltà oramai note, nel corso degli anni tale voce di costo ha manifestato un costante incremento passando dai circa 22 milioni di Euro del 2017 ai circa 35,6 milioni di Euro del 2023 e salendo a circa 37,8 mln di Euro nel 2024”.

ESERCIZIO

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

IMPORTO

22,0

24,4

25,6

25,6

29,9

34,7

35,6

37,8

In merito ai flussi e consistenze monetarie il Rettore Di Pietra ha spiegato : “Nonostante l’incremento dei costi sperimentato nel corso del 2024 ed i processi di spesa connessi alle molteplici progettualità di ricerca e non solo attive nel nostro Ateneo, la situazione finanziaria è stata efficacemente governata permettendo al nostro ateneo di avere alla fine dell’esercizio 2024 una consistenza di cassa pari a circa 111 mln di euro, registrando un incremento rispetto alla fine del 2023 di circa 21 mln di euro. Consistenza monetaria che ci dovrebbe permettere di affrontare con sufficiente serenità i processi, ingenti, di spesa che dovremo sostenere nel prossimo futuro sia per la finanziamento delle progettualità di ricerca in essere, sia per la realizzazione dei progetti di investimento già avviati e/o da avviare nel breve termine”.

Il Rettore ha voluto ringraziare tutte le componenti delle strutture amministrative dell’Ateneo per il prezioso contribuito al positivo risultato conseguito, rinvolgendo un ringraziamento al professor Pasquale Ruggiero, Delegato al Bilancio e ai sistemi di controllo, alla Direttrice Generale Beatrice Sassi per l’azione di coordinamento; unitamente a Fabio Semplici, Anna Maria Morabito ed a tutte le colleghe e colleghi dell’area sistema contabile.