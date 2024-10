Causano un incidente e fuggono via, erano a bordo di un’auto rubata

Viareggio, 31 ottobre 2024 – Sembrava un banale incidente, di quelli che all’angolo tra le vie Veneto e Machiavelli capitano con preoccupante frequenza. A causa dello “stop“ lungo la via Veneto che non ti aspetti, perché è l’unico – scendendo giù, dopo la via Mazzini – che obbliga i veicoli ad arrestare la corsa.

E (come spesso accade) non si è fermato allo Stop l’automobilista che, martedì intorno alle 19, è andata schiantarsi contro un Suv che stava transitando sulla via Machiavelli, per poi finire la sua corsa contro un mezzo della Croce Rossa parcheggiato all’angolo. Un banale incidente, dicevamo, con qualche ammaccatura ma per fortuna senza feriti. Dal quale è emersa, però, un’altra storia: l’auto in questione, infatti, è risultata rubata. E così siamo a due incidenti, in una settimana scarsa e nello spazio di un paio di isolati, con mezzi provento di furto.

I due uomini a bordo, dopo il contraccolpo, sono infatti scesi dall’abitacolo e, senza preoccuparsi di niente e di nessuno, hanno cominciato a correre verso la stazione. Per questo due ragazzi che erano in zona, e che avevano assistito alla scena, gli sono corsi dietro. All’inseguimento. Ma quando ormai avevano raggiunto i due fuggitivi sono stati costretti a fermarsi. Sotto minaccia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che dopo le verifiche hanno accertato che la targa del mezzo che aveva causato il sinistro coincideva con quella di un veicolo per cui era stata sporta denuncia di furto. E, allertate le forze dell’ordine, sono cominciate così le ricerche dei due uomini in fuga. Ricerche che dunque si sommano a quelle del passeggero dell’auto rubata che, la scorsa settimana, ha seminato il panico lungo la via Garibaldi.

mdc