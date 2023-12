Storico negozio distrutto dal fuoco a Forte dei Marmi

Forte dei Marmi (Lucca), 29 dicembre 2023 – Paura questa mattina per un incendio che si è sviluppato nello storico salone di coiffeur Linea A-parrucchiere Antonio in via Michelangelo angolo via Mazzini a Forte dei Marmi.

Il forte odore di fumo stamani alle 8,30 ha insospettito alcuni passanti e all’arrivo della squadra dei vigili del fuoco di Pietrasanta le fiamme avevano iniziato a sprigionarsi. I locali sono stati completamente distrutti.

Operazioni di bonifica ancora in corso dopo un’impegnatIva opera di spegnimento. L’area è stata messa in sicurezza. Ancora da stabilire le cause delle fiamme anche se una delle ipotesi è quella del corto circuito scatenato dall’illuminazione di Natale.