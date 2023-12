Boato fortissimo in centro a Firenze: persone in strada e vetri infranti

Firenze, 26 dicembre 2023 – Un boato fortissimo ha guastato la quiete del centro di Firenze in questa serata di festa. Intorno alle 20 di oggi, 26 dicembre, probabilmente un potente petardo è stato esploso creando il panico tra via Maggio e lo Sdrucciolo di Pitti. In molti sono usciti dai locali per lo spavento dovuto al fortissimo rumore.

Il botto, forse un grosso petardo o addirittura una bomba carta, ha anche infranto alcune vetrate di un palazzo. I residenti hanno allertato le forze dell’ordine e sul posto sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale e il 118. Via Maggio è stata chiusa in via precauzionale per consentire tutte le verifiche del caso.