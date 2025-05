Viareggio, ladro bloccato col taser in mezzo ai turisti in Passeggiata

Viareggio, 28 maggio 2025 – Dopo un furto in un negozio di abbigliamento della Passeggiata a Viareggio, un romeno di 35 anni è stato fermato dall'intervento della polizia di Stato che per bloccarlo ha dovuto utilizzare il taser prima di portarlo via negli uffici del commissariato. In diverse persone hanno assistito all'intervento degli agenti in Passeggiata, affollata da abitanti e i primi turisti all'esordio della bella stagione.