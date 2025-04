Coppia spara vicino alle case. Sequestrato un arsenale di armi

"Siamo in pericolo, dobbiamo difenderci". E sparano in un campo vicino a delle abitazioni. Ma era tutto frutto della loro immaginazione, alterata dall’uso di droghe. Una coppia di 50enni è stata denunciata a piede libero. A dare l’allarme sono stati dei cittadini della zona alta di Bagno a Ripoli: ieri mattina hanno dato l’allarme dopo aver sentito degli spari e delle urla in un’area aperta lì vicino. Nel giro di pochi minuti sono arrivate 4 volanti della polizia municipale. Nel campo, vicino a una baracca, hanno trovato la coppia in evidente stato di agitazione: un uomo (già pluripregiudicato, con precedenti per detenzione di armi e rapine) e una donna. Lui aveva in mano una pistola scacciacani priva del tappo rosso di sicurezza, molto simile a un’arma da fuoco.

La donna aveva un taser, un’arma a impulsi elettrici solitamente in dotazione alle forze dell’ordine. "Siamo in pericolo, ci stanno minacciando" hanno riferito i due agli agenti indicando dei cespugli. "Si sono nascosti lì dietro", riferendosi a delle persone che, a loro dire, volevano introdursi nella baracca dove i due dormono. Per questo, per "difendersi", hanno sparato dei colpi contro gli alberi. I poliziotti hanno controllato, non trovando nessuno. Ma dentro la baracca gli agenti hanno individuato un vero e proprio arsenale: svariate katane, machete, pugnali, tre repliche di pistole prive del tappo rosso, una pistola a salve modificata potenzialmente funzionante, oltre a residui di sostanze stupefacenti. Una volta riportata alla calma, la coppia ha confermato il sospetto degli agenti: aveva assunto droga in quantità elevata. Tutto il materiale è stato sequestrato e i due sono stati denunciati a piede libero.