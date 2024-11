Camion di bibite va a fuoco sulla A12

Viareggio, 7 novembre 2024 – Un camion è andato a fuoco nel pomeriggio sulla autostrada A 12 a Torre del Lago, all'altezza del vecchio sottopasso di via Cimarosa. Si sono udite tre esplosioni che hanno allarmato i residenti della zona, in quanto non sapevano cosa fosse accaduto. Il conducente del mezzo, che viaggiava in direzione Genova e trasportava bibite, è rimasto illeso, danneggiato invece il camion e il carico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Una colonna di fumo nero era visibile a notevole distanza, da stabilire le cause dell'incendio. Il traffico sulla carreggiata nord è stato interrotto all'altezza del casello di Pisa nord con disagi per la viabilità ordinaria e sulla Aurelia. Sull'autostrada si è formata una coda di circa 3 km