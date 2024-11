Camion in fiamme sulla A1, autostrada chiusa e poi riaperta. Chilometri di coda

Arezzo, 6 novembre 2024 – Caos in autostrada sulla A1 a causa di un camion in fiamme nel tratto compreso tra Valdichiana e Monte San Savino verso Firenze. Il traffico è rimasto bloccato con oltre 5 chilometri di coda. Ad andare a fuoco è stato un autoarticolato composto dalla motrice e da un rimorchio con cella frigorifera; è stata quest’ultima a incendiarsi. L’autista è riuscito a staccare la motrice e a metterla in salvo. Non ci sono feriti.

Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso, tra cui vigili del fuoco dei distaccamenti di Cortona e Montepulciano e la polizia stradale. E’ stato anche necessario chiudere l’autostrada per un certo lasso di tempo, poi le corsie sono state riaperte con code oltre i 5 chilometri.