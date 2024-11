Scontro fra tir e pullman in autostrada. Grave il camionista, in ospedale anche giovani calciatori

Viareggio, 5 novembre 2024 – Paura sull’autostrada A12 all'altezza dell'area di servizio Versilia Ovest dove si sono scontrati un camion e un pullman con a bordo alcuni giocatori di una squadra giovanile dell'Empoli calcio. L'incidente è avvenuto lungo la carreggiata sud, poco dopo l'uscita del casello Versilia.

Secondo le prime informazioni, nello scontro sarebbe rimasto ferito il conducente del mezzo pesante che è stato trasportato in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita, all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore.

Nell'incidente non sembrano invece aver riportato conseguenze i giocatori della squadra giovanile, anche se alcuni di loro sono stati accompagnati al pronto soccorso in seguito ad alcune lievi escoriazioni. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche gli agenti della polizia stradale. Nel tratto autostradale, per permettere sia i soccorsi che i successivi rilievi, si sono formate code.