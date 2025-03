Il borgo sospeso tra cielo e mare

Il fascino di Monteggiori inizia già lungo la strada che conduce al borgo: una serie di tornanti panoramici che aprono la vista sulla costa versiliese e sulle colline circostanti. Arroccato sulle colline alle pendici del monte Gabberi, Monteggiori – che letteralmente significa "piccolo monte" – è un piccolo borgo medievale nel comune di Camaiore che sembra sospeso tra cielo e mare. Una volta arrivati, ci si ritrova in un labirinto di vicoli acciottolati e case in pietra, molte delle quali hanno portoni colorati che regalano al borgo una nota di colore tra le pietre antiche.

Monteggiori è un luogo molto raccolto e curato, dove la storia è ancora in parte visibile attraverso alcune evidenze rimaste. Lo sviluppo della zona conobbe un’importante accelerazione con l’edificazione del castello di Monteggiori nel XIII secolo, una roccaforte che rivestiva un ruolo strategico nel controllo del territorio per il dominio della costa. Il borgo si è sviluppato seguendo l’impianto del castello medievale, conservandone la caratteristica forma allungata, tipica delle fortificazioni toscane e laziali dell’epoca. Ancora oggi sono visibili la doppia cinta muraria, un muro esterno e tre mura interne. Le porte d’ingresso rappresentano la traccia più evidente del passato fortificato del borgo.

La prima, la Porta della Madonna, decorata con un affresco, conduce a Piazza degli Artisti, il punto più alto del paese. Nella parte superiore della piazza si trova la Chiesa di Santo Stefano con il suo campanile. Sulla piazza si trova anche una grande edicola con dettagli in marmo bianco. La seconda porta, situata alle spalle della chiesa, è più modesta e probabilmente fungeva da via di fuga in caso di assedio. Uno dei punti più affascinanti è la terrazza naturale che domina la valle, regalando una vista spettacolare sul mare e sulle montagne. Al tramonto, i colori del cielo trasformano il panorama in un dipinto vivente, un’esperienza imperdibile per chi visita il borgo caratterizzato da un’atmosfera senza tempo.

Monteggiori è anche un ottimo punto di partenza per esplorare i sentieri che si snodano tra boschi di lecci e ulivi. Uno dei percorsi più suggestivi è quello che l’associazione amici della montagna di Camaiore ha chiamato "traversata delle frazioni camaioresi", circa 30 chilometri da suddividere in tappe. Anche il percorso chiamato "Anello C2" di Camaiore Antiqua attraversa il borgo e regala una splendida passeggiata tra diverse frazioni. Un trekking per escursionisti esperti conduce verso il monte Gabberi.