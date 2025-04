Gli studenti dell'Isi Marconi esplorano le aziende locali per orientamento on field

Con caschetto e giubbino anti infortunistica, gli studenti dell’Isi Marconi sono "scesi in campo". L’orientamento on field è una delle attività più importanti che svolge la scuola perché, facendo “toccare con gli occhi” i diversi processi produttivi industriali e artigianali presenti sul territorio, consente ai ragazzi di vedere i vari aspetti che caratterizzano questi ambienti di lavoro in modo che possano capire meglio le loro attitudini e inclinazioni e scegliere, con maggior consapevolezza, l’indirizzo di studio da intraprendere nel secondo triennio della superiore (“Manutenzione e Assistenza Tecnica” e “Industria e Artigianato per il Made in Italy – Settore Lapideo”).

E così, nel giro di pochi mesi, la classe 2°MM ha visitato le aziende Serra Marmi e GP Meccanica, l’Officina Meccanica Milani e, nell’ambito del progetto Gemmm, lo stabilimento della Michielotto Service srl e i due siti produttivi (stabilimento di Querceta e Cava Cervaiole) di Henraux Spa, per un totale di ben sei realtà produttive locali.

"Queste attività di orientamento svolte sul campo risultano essere molto più efficaci rispetto a quelle svolte in aula – spiegano i docenti – perché i ragazzi entrano in diretto contatto con processi, macchinari, impianti e, soprattutto, con persone che conoscono bene le peculiarità di ciascun settore produttivo e le relative opportunità di impiego e di crescita professionale. E’ anche grazie a queste tipologie di attività che il Marconi si conferma essere una scuola professionale integrata col territorio, che collabora con il contesto economico locale, con l’obiettivo di offrire ai propri studenti percorsi formativi in grado di rispondere pienamente a garantire opportunità di sviluppo professionale".

Fra.Na.